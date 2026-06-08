気象台は、8日午前4時07分に、波浪警報を八丈町、青ヶ島村に発表しました。伊豆諸島南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■大島町●波浪注意報■利島村●波浪注意報■新島村●波浪注意報■神津島村●波浪注意報■三宅村●波浪注意報■御蔵島村●波浪注意報■八丈町●波浪警報【発表】■青ヶ島村●波浪警報【発表】