6月8日 公開 XBOXコミュニティ向けイベント「XBOX FANFEST」の会場にて「XBOX Series X」限定版の実機が展示された。 この「XBOX Series X」限定版は初代「Xbox」の発売25周年を記念して発売される製品で、本体およびコントローラーに特別なカラーを採用したデザインが特徴となっている。配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて存在が明かされ、現地では実機がさっそく展示されている