◇ア・リーグブルージェイズ−オリオールズ（2026年6月7日トロント）ブルージェイーズの岡本和真内野手（29）が7日（日本時間8日）、本拠地でのオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場し、0−4の5回無死一塁第2打席で、相手先発のバズから空振り三振を喫した。これで現時点で通算84三振はリーグ単独ワーストとなった。一方で、13本塁打、36打点はチーム「2冠」と役割りを果たしている。