◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）プレーオフ決勝が7日に行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で下し、5季目のリーグワンで悲願の初優勝を飾った。共同主将を務めた日本代表SO李承信（25）が17得点と躍動。2度制した前身のトップリーグを含めれば、18―19年シーズン以来7季ぶりの頂点に立った。クラブOBで、ミスターラグビーと