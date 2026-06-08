俳優の賀来賢人（36）が7日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演。今回の出演にあたり、細やかに連絡をくれたというメンバーの存在を明かした。番組冒頭、SixTONESメンバーのジェシーと映画で2度の共演があることについて触れられた賀来。「ジェシーが基本的に陽キャじゃないですか」と明るいキャラクターに言及し、「すごく盛り上げてくれて」と、撮影現場の雰囲気を明るくしてくれたこと