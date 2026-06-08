TravisJapanの川島如恵留（31）が7日、東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（きょう8日初日）の稽古を公開した。田舎の倉庫を舞台に挫折した若者たちの心の機微を描く。稽古前の取材ではメンバーへの愛があふれた。倉庫に人が集まってくるというストーリーにちなみ、人が周りに集まってくるメンバーについて問われた川島は「メンバーだと松田元太（27）かなと思いますね」と回答。「元太がその場の空気を作ってくれる。