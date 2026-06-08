◇明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦福島1―1（PK5―4）琉球（2026年6月7日とうスタ）明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦は7試合が行われ、J3福島はホームのJ3琉球戦で1―1から突入したPK戦を5―4で制した。元日本代表FW三浦知良が今季4度目の先発出場で自身のJリーグ最年長出場記録を59歳3カ月12日に更新した。百年構想リーグは全日程を終了した。FWカズは3トップ中央で先発