TravisJapanの川島如恵留（31）が7日、東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（8日初日）の稽古を公開した。田舎の倉庫を舞台に挫折した若者たちの心の機微を描く。東京都出身の川島だが、ほぼ全編を宮崎弁で熱演。YouTubeチャンネルの生配信でも披露するなど、自然な形で方言を身につけている。あまりの流ちょうさに宮崎県出身のお笑いコンビ「とろサーモン」村田秀亮（46）も「凄くきれいな宮崎弁。僕の地元の友達が聞い