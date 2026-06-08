山東省青島市で6日、世界初のデータセンター用のプレハブ式基礎構造の本格利用が始まりました。この方式により工事期間は従来より70%近く短縮し、現在の計算力インフラの建設需要により高効率でより低炭素の新しい方式を提供するものです。データセンターの基礎構造とは、簡単に言えばセンターにおけるエネルギーの結節点であり、電力供給の砦とも言えます。センターの「心臓」とも呼ばれ、電力を安定して提供し続ける「装置」でも