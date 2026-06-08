「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」川島如恵留（３１）が７日、東京・新宿区の東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（８日から２８日まで、同所ほか）のゲネプロ取材会に出席した。１か月半に及ぶ稽古を終え「十分にできています」と自信満々。作・演出を手がけた松本哲也氏にも「如恵留くんは忙しい合間を縫って、最低来てという（稽古の）回数を多めに行ったけど、出てくれた。（セリフが）宮崎弁という難しいお芝居だけど、頑