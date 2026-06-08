ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（３１）が７日、東京・新宿区の東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（８日から２８日まで、同所ほか）のゲネプロ取材会に出席した。高校時代に部活で挫折し惰性で生きるも、ふとした日常の変化に心を動かされる主人公・直哉を演じる。挫折した経験は「ないですね」と満面の笑み。「その瞬間は挫折したと思うけど、振り返ってみたらあれが必要な経験値となる」と、２４年１２月から体