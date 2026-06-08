【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。全体練習後には、元日本代表ＭＦの中村俊輔コーチ（４７）から指名を受けた５選手が居残りでＦＫ練習を行った。スペシャリストだった俊輔コーチの“ＦＫ塾”が開講され、Ｗ杯では２０１０年南アフリカ大会でのＭＦ本田圭佑、ＭＦ遠藤保仁以来となる直接ＦＫゴールを託されるキ