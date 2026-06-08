１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯に出場する日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場で練習を行った。報道陣に一部公開され、右鎖骨骨折から復帰したＭＦ鈴木唯人（２４）＝フライブルク＝が軽快な動きを披露。ＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が負傷で選外となり、主力不在の左シャドー（ＦＷの後方）のレギュラー取りに名乗りをあげた。７日（同８日）に非公開で行われるＵ