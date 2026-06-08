お笑いコンビ「とろサーモン」村田秀亮が７日、東京・新宿区の東京グローブ座で舞台「惰性クラブ」（８日から２８日まで、同所ほか）のゲネプロ取材会に出席した。１か月半前から稽古を行い「十分どころか、１か月半くらい前から毎日、新大久保に来ている。こんなに来ることないくらい」と自信をみせた。本作の舞台は村田の出身地・宮崎。セリフには宮崎弁が登場するが、２８年前に地元を出てからは方言を話す機会が少なく「こ