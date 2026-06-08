◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が中６日で１０日（日本時間１１日）の敵地・パイレーツ戦に決まった。７日（同８日）に球団が発表した。サイ・ヤング賞争いを繰り広げているパイレーツのＰ・スキーンズ投手（２４）は中５日で９日（同１０日）に先発予定。「投手・大谷ＶＳスキーンズ」の初の“直接対決”はお