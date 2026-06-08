Travis Japanの川島如恵留（31）が7日、東京グローブ座で今日8日から始まる舞台「惰性クラブ」のゲネプロと取材会を行った。「6月7日」は、川島にとって特別な日でもあった。「僕が去年、Travis Japanに復帰したコンサートの公演日。ちょうど1年。あらためて、Travis Japanにいられることを、心から感謝していますし、本当にいい仲間に恵まれて、今また、こうしてステージに立てている。また一歩を踏み出せている」と、体調不良か