7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が7日、都内で行われた自身が主演を務める舞台『惰性クラブ』ゲネプロ前囲み取材に登壇。作中で挫折から立ち直れない青年を演じる川島は、自身の挫折について「振り返れば必要な経験値だった」と断言。さらに取材日が「グループ復帰からちょうど1年」の節目であることに触れ、大切な仲間に恵まれた感謝とステージへの熱い思いを語った。【写真】笑顔がすてき！楽しそうにとろサーモン・