7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が7日、都内で行われた自身が主演を務める舞台『惰性クラブ』ゲネプロ前囲み取材に登壇。Travis Japanにおける自身の役割の変化と、グループ内で最も自然と人が集まってしまう求心力のあるメンバーも明かした。【写真】さわやかでやさしい笑顔！撮影に応じる川島如恵留■自然と人が集まってしまうのは誰？物語の舞台である「なぜかみんなが集まってしまう倉庫」にちなみ、「グループ内