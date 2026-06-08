Travis Japanの川島如恵留（31）が7日、東京グローブ座で今日8日から始まる舞台「惰性クラブ」のゲネプロと取材会を行った。約1カ月半前から重ねてきたという稽古は「十分できています。楽しみにしていてください」といい、自信の表情を見せた。全編宮崎弁という難しい挑戦となったが、宮崎出身でお笑いコンビ、とろサーモンの村田秀亮からは「僕の地元の友だちが聞いても、宮崎人じゃないかなと思うぐらい、すごいナチュラル」と