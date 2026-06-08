7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が7日、都内で行われた自身が主演を務める舞台『惰性クラブ』ゲネプロ前囲み取材に登壇。全編宮崎弁で挑む会話劇の裏側を語った。【写真】笑顔がすてき！楽しそうにとろサーモン・村田にマイクを向ける川島如恵留本作は、劇団「小松台東」の松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は初の宮崎弁での演技に挑む。舞台は、挫折を経験した直哉（川島）ら高校からの仲間が卒業後も何と