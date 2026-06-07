モデルの佐藤マクニッシュ怜子が代表を務めるライフスタイルブランド「アマテラス（AMATERAS）」がブランド設立8周年を機にリブランディングを実施し、日本製にこだわったラグジュアリーライン「メゾン アマテラス（maison AMATERAS）」とアクティブウェアライン「ワビ（WABI）」の2ブランドに再編した。メゾンアマテラスのファーストコレクションは公式オンラインストアで受注がスタートしており、ワビのファーストコレクション