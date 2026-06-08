男子シングルス決勝でプレーするアレクサンダー・ズベレフ＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン最終日は7日、パリのローランギャロスで男子シングルス決勝が行われ、第2シードで29歳のアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が第10シードのフラビオ・コボリ（イタリア）を6―1、4―6、6―4、6―7、6―1で破って初優勝し、四大大会初制覇を果たした。ドイツの男子選手として全仏優勝は1968年のオープン化以降初で、四大