◇インターリーグホワイトソックス―フィリーズ（2026年6月7日フィラデルフィア）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が7日（日本時間8日）、敵地でのフィリーズ戦に「9番・右翼」で先発出場。1−1の2回1死二塁の第1打席で相手先発のノーラから遊撃内野安打をマークした。6球目の93．2マイル（約150キロ）直球を振り抜くと、バットを真っ二つに折りながら詰まった打球は遊撃手の前に。すると、背番号51が快足を飛ば