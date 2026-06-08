【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、10月23日発売予定のFPS「Call of Duty: Modern Warfare 4」の脱出モード「DMZ」のPVが公開された。 本作は「CoD:MW」シリーズ最新作。北朝鮮と韓国の休戦が破られ、北朝鮮が韓国に全面侵攻する様子が描かれる。 公開された「DMZ」モードのPVでは、隔離地域に潜入し、HVT