◆テニス▽全仏オープン最終日（７日、フランス・パリ）男子シングルス決勝で、世界ランキング３位のアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が、１９６８年オープン化（プロ選手解禁）以降、ドイツ男子として全仏初の優勝を遂げた。同１４位のフラビオ・コボリ（イタリア）を６−１、４−６、６−４、６−７、６−１の４時間１６分のフルセットで下し、自身初の４大大会優勝を遂げ、優勝賞金２８０万ユーロ（約５億１７００万円）