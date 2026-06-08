スポーツ専門チャンネル「ESPN」オランダ版が伝えたオランダ1部フェイエノールトは、ロビン・ファン・ペルシー監督の解任を決断したようだ。スポーツ専門チャンネル「ESPN」オランダ版は「フェイエノールトがファン・ペルシー監督を即時解任した」と伝えた。これにより、同監督の任期は1年半で終了となる見込みだ。現在42歳のファン・ペルシー氏は、2025年2月にフェイエノールトの監督に就任。SCヘーレンフェーンから移籍し、