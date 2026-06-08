【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、アクションゲーム「SPYRO A REALM BEYONDO」が発表された。2027年春発売で、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用。 本作はActivisionのアクションゲーム。シリーズは1998年にPS用として第一弾が発売され、様々な開発会社が手掛けシリ}