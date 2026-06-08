オランダ1部フェイエノールトがファンペルシー監督（42）との契約を解除したとテレグラフ紙など複数のオランダメディアが報道。クラブからの公式発表もまもなく行われる予定としている。ファンペルシー体制2シーズン目を迎えたチームは好調なスタート切ったものの、25年の年末にかけて調子を一気に崩し失速。最終的にはリーグ戦2位を確保し欧州CL出場権を獲得したが、優勝したPSVと勝ち点19差をつけられるなど独走を許してしま