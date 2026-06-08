【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「Castlevania: Belmont's Curse」のPVが公開された。発売日は10月15日。 本作は、2Dアクションゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズ最新作。パリを舞台に若きベルモンドの成長が描かれる。 PVではゲーム映像として戦闘する様子や物語の一部を確認できる。