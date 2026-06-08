【パリ共同】テニスの全仏オープン最終日は7日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス決勝でアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）がフラビオ・コボリ（イタリア）を6―1、4―6、6―4、6―7、6―1で破って初優勝し、四大大会初制覇を果たした。