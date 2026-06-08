【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「MineCraft Dungeons II」のPVが公開された。発売日は9月29日。 本作は、サンドボックス「マインクラフト」のスピンオフ見下ろし型ハック＆スラッシュゲームシリーズ「MineCraft Dungeons」の2作目。公開されたPVでは、戦闘の様子や各種装備、ストーリーの一端を垣間見