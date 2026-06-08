【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、アクションドライブゲーム「CRAZY TAXI WORLD TOUR」が発表された。2027年発売で、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用。 本作はセガの人気を博したドライブゲーム「CRAZY TAXI（クレイジータクシー）」の最新作。明るい雰囲気、ハ