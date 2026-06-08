テレビ朝日の紀真耶アナウンサー（33）が離婚していたことが7日、分かった。関係者によると、約2年前に離婚届を提出。2019年に同局の1歳年上の社員と結婚し、翌20年には第1子を出産していた。15年に入社し、1年目から人気番組「お願い！ランキング」の進行を務めるなど活躍。現在は「グッド！モーニング」や「大下容子ワイド！スクランブル」など、情報・報道番組を中心に出演している。同局関係者からは「落ち着いたリポート