米女子ゴルフ全米女子オープン第3日第3ラウンドが6日にカリフォルニア州・リビエラCC（パー71）で行われ、メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が13位から出て68と伸ばし、通算4アンダーで首位と2打差の5位に浮上した。3位で出た渋野日向子（27＝サントリー）は18位に後退。吉田鈴の姉・優利（26＝エプソン）は53位。ネリー・コルダ（27＝米国）と金世ヨン（キム・セヨン、33＝韓国）が6アンダーで首