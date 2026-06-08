【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、プレイステーション 5/XBOX Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「Wo Long 2 Wings of Ember」が発表された。 本作は、コーエーテクモゲームスの開発チーム「Team NINJA」が手掛けたアクションRPG「Wo Long: Fallen Dynasty」の続編。今