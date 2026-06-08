きれいめなスカートは魅力的だけど、お手入れの手間が気になる……。そんな人にこそ注目してほしいのが、“洗濯機洗いOK”なアイテム。今回は、【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、おうちで洗えてお手入れラクちんな優秀スカートをご紹介します！ 機能性もデザイン性も備えたスカート 【SHOO・LA・RUE】「ポケット付きナロースカート」\4,489（税込） キラッと光るボ