【「XBOX Games Showcase 2026」】 6月8日2時～ 配信 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、「DOOM: The Dark Ages」の拡張コンテンツ「Revelations」が発表された。 今回公開されたトレーラーでは新たなエリアや敵などがお披露目。発売日は7月7日予定となる。 【DOOM: The Dark Ages | Revelations - Official 4K Trailer | XBOX Games Showcase 2026】