【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、「XBOX SERIES X25 LIMITED EDITION」が発表された。2026年11月に発売予定。 初代「Xbox」の発売25周年を記念して、XBOX Series Xの限定版が登場。本体とコントローラーはグリーンのトランスルーセントデザインで、「XBOX25」の刻印が印象的なデザインとなって