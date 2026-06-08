アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、当面の合意内容にレバノン情勢を含めることは要求していないと明らかにしました。トランプ大統領は7日に放送されたNBCテレビのインタビューの中で、イスラエルが攻撃を続けるレバノンの情勢について、イランとの当面の合意内容に含めることは要求していないと述べました。一方で、イランの核問題をめぐっては、核兵器の「開発」を認めないだけでなく、他国か
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