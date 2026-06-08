【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、アクションRPG「FABLE」が発表された。2027年2月23日発売で、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用。 PVではキャラクターの1人「イザベラ」にフォーカスし、新作ファンタジーRPG発表と思わせ、徐々に世界観を提示。彼女が主人公に語りかけ