◇サッカー日本代表メキシコ合宿（2026年6月6日メキシコ・モンテレイ）日本代表DF瀬古はMF遠藤の別調整が続く中、4人目のボランチに浮上した。11対11の戦術練習でMF佐野海とコンビを組み、終始中盤でプレー。器用さを備える守備職人は「言われたポジションで100％全力で、チームのためにがむしゃらにやるだけ」と力を込めた。疲労のため国内合宿から練習量を制限し、前日5日から完全合流。練習後は7日に迎える26歳の誕生日