◇サッカー日本代表メキシコ合宿（2026年6月6日メキシコ・モンテレイ）先月初めに右鎖骨骨折のケガを負った日本代表MF鈴木唯がU―19日本代表との練習試合で実戦復帰する見通しとなった。国内合宿は一部別メニューで調整を続け、モンテレイに入って完全合流。「体も動いているし、ボールの感覚も悪くない」と復調をアピールした。ケガで招集が見送られたMF南野、MF三笘が務めていた左シャドーの候補の一人。「プレーヤーと