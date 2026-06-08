◇サッカー日本代表メキシコ合宿（2026年6月6日メキシコ・モンテレイ）11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は6日、冒頭45分を除き非公開で練習を実施した。全体練習後にはMF久保建英（25）、伊東純也（33）ら5選手が中村俊輔コーチ（47）から指名を受け、初めてFK指導を受けた。22年W杯カタール大会後の第2次森保政権でFKによる得点はゼロ。希代の名手による極意を