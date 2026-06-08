◇サッカー日本代表メキシコ合宿（2026年6月6日メキシコ・モンテレイ）日本代表MF遠藤がモンテレイ入り後初めて練習場に姿を現したが、左足甲の違和感から4日連続の別メニュー調整となった。ランニングシューズを履いて練習冒頭の円陣に加わり、すぐに室内に戻った。練習後は「（ベースキャンプ地の）ナッシュビルでしゃべります」と報道陣の取材には応じず。左足の状態を問う声に「大丈夫です」と笑顔で返し、バスに乗り