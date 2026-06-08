【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、プレイステーション 5/XBOX Series X|S/PC用FPS「Halo: Campaign Evolved」の最新映像が公開された。 「Halo」シリーズの原点である「Halo: Combat Evolved」のキャンペーンモードをリメイクした本作。今回の映像では実機プレイ映像が公開されたほか、いよ