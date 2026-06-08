「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、初回に内野安打と１１号２ランを記録するなど２安打２打点。球団５年ぶりの１イニング９得点の猛攻に加わり、自身は打率をふたたび３割に乗せた。先発の山本由伸投手（２７）は今季最長の８回を２安打無失点。初回２死以降は２２者連続アウトという快投で６勝目（４敗）を