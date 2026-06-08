【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「GEARS OF WAR: E-DAY」のPVが公開された。発売日は10月6日。 本作は、TPSシリーズ「GEARS OF WAR」の前日譚を描く最新作。公開されたPVでは街中で仲間と共にローカストの大群と戦う様子などを確認できる。 なお、本作は発売初日からXBOX GAME PASSに対応しているほか、XBOX