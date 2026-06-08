エンゼルス戦【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば2戦連発となる。大谷は前日の同戦で、初回の第2打席で7試合ぶりとなる11号2ランをマーク。4打数2安打の活躍だった。ドジャースはシーハンが先発。エンゼルス先発ソリアーノの前に両打ちも含め左打者を7人並べた。ベッツはベンチス