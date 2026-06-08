■陸上 ダイヤモンドリーグ・ストックホルム大会（日本時間7日〜8日、スウェーデン）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子棒高跳に世界記録保持者のA.デュプランティス（26、スウェーデン）が出場し、自己ベスト（6m32）からは程遠い5m80で2位となり、地元・スウェーデンでの優勝とはならなかった。スタートの5m40をパスしたデュプランティスは、続く5m60の1回目でま