◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。得意の６月に今年も勢いが止められなくなっており、１０連戦ラストの試合で今季３度目の２戦連発となる１２号を狙う。前日６日（同７日）の同戦では、１点を追う初回先頭でまずは二塁内野安打を放つ